بيان مهم صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

للإعلان عن انتصار الأسرى في معركة "بركان الحرية أو الشهادة"

يا جماهير شعبنا العظيم؛ تحية الفخار والانتصار.

يطيب لنا أن نستثمر هذه الفرصة لنبارك لشعبنا قدوم شهر رمضان المبارك، راجين المولى -عزَّ وجل- أن يعيده وقد تحرر الأسرى والمسرى.

ومع دخول شهر الانتصارات؛ سطر أبناؤكم الأسرى صفحةً جديدة من صفحات العز والفخار، حيث أجبرنا العدو الصهيوني أن يوقف إجراءاته بحقنا، والتي سعى لفرضها علينا، وبفضل الله أولًا ثم بفضل وحدة الأسرى وإسناد شعبهم لهم تمكنت الحركة الأسيرة من تسجيل انتصارٍ جديد في صفحات العز والصمود.

وبهذه المناسبة، نبرق بالرسائل الآتية:

الرسالة الأولى: لأسرانا وجيشنا الذي يُثبت دومًا جهوزيته الكاملة ووحدة صفه المتين؛ فلكم منا كل التقدير والاعتزاز على هذه الجهوزية والفدائية منقطعة النظير.

الرسالة الثانية: لشعبنا المقاوم الذي ساندنا طوال فترة حراكنا الماضي؛ فلكم رسالة شكرٍ وعرفان لشعبٍ عَرف معنى الوفاء فمارسه سلوكًا واتخذه منهجًا.

الرسالة الثالثة: لعدونا الغاشم، عليك أن تدرك وتفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا.

ختامًا: نوجه شكرنا وتقديرنا لكل من ساندنا من أحرار العالم، مناصري قضيتنا العادلة.

الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية والنصر للأسرى

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة

الخميس 1 رمضان 1444هـ

الموافق لـ 23 مارس 2023م