أفضل رجيم في شهر رمضان 2023- أفضل ريجيم لإنقاص الوزن في رمضان- يعتبر شهر رمضان المبارك هو فرصة ذهبية لتناول الأكل الصحي وتخفيف الوزن، يعتبر الرجيم في شهر رمضان أفضل وأسهل طريقة لتخفيف الوزن، وينصح عدم الإكثار من الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن سواء الأطعمة الدهنية أو النشويات أو الحلويات، ويمكن تناولها بكميات قليلة، والإكثار من الأطعمة الصحية، مثل: الخضروات، البروتين الخالي من الدهون، وفيما يلي نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أفضل رجيم في رمضان 2023.

القواعد الأساسية لرجيم رمضان 2023

من أفضل القواعد الأساسية والمهمة لرجيم شهر رمضان 2023 هو أن تتناول وجبة معتدلة وقت السحور ويفضل أن يحتوي على المغنيسيوم مثل 3 حبات من التمر موز، لبن، مشمش مجفف ولا تنسى شرب الماء بكمية كبيرة.

الابتعاد بشكل نهائي عن الأطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة، ويفضل استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المشوية، ويفضل إزالة جلد الدجاج والتخلص منه بشكل نهائي، والاعتدال في تناول اللحوم الحمراء وعدم وضع الزيت بكميات كبيرة على السلطات.

شهر رمضان هو شهر النشاط والتجديد والحيوية بعيدًا عن الخمول والكسل والنوم الكثير، لذلك يجب الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال هذا الشهر على الأقل ثلث ساعة قبل الإفطار مثل المشي الخفيف لتخفيف الوزن والدهون في الجسم.

الابتعاد عن المبالغة في تناول الحلويات والمكسرات المالحة، ويفضل بدل قلي القطايف أن تقوم بشويه حتى تكون السعرات الحرارية أقل ويفضل ايضاً الابتعاد عن وضع القطر، واستبدال المكسرات المالحة بالمكسرات النية والمشمش المجفف والتين المجفف.

يفضل بدل تناول وجبة الإفطار بتمرة وكأس من الماء ثم تناول كمية معتدلة من الشوربة والسلطة.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الغير طبيعية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والماء.

أفضل رجيم في رمضان

إذا كنت تبحث عن رجيم بسيط وسريع وفعاليته كبيرة، ننصحك بين فترتي الإفطار والسحوربشرب كميات كبيرة من الماء لأنه الماء هو المفتاح الأساسي والرئيسي لخسارة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، وأيضاً يقي الجسم من الجفاف خلال الصيام.

يعتبر تناول التمر على الإفطار مصدر مهم ورئيسي من السكر الذي يحتاجه الجسم بعد فترة الصيام بعد ذلك يفضل تناول صحن حجم صغير من الشوربة مثل شوربة الفريكة أو شوربة العدس أو شوربة الخضار، وتجنب تناول الشوربة التي تحتوي على الكريمة وتجنب تناول المقبلات والأطعمة المقلية والغنية بالكربوهيدرات.

يفضل بعد تناول التمر والشوربة والسلطة أخذ قسط من الراحة على الأقل 10 دقائق لكي لا يتم الضغط على الجهاز الهضمي ثم الرجوع لتكملة الطبق الرئيسي.

رجيم لإنقاص الوزن 10 كيلو في اسبوع في رمضان

لإنقاص الوزن 10 كيلو في اسبوع في رمضان يجب الإكثار من شرب الماء، لأنه شرب الماء بكميات كبيرة والتي يحتاجها الجسم والانتظام فيه يعتبر كنز من كنوز الرجيم الناجح.

التقليل من النشويات لأنه يجعل الجسم يقوم بتحويل الفائض منها عن حاجته إلى دهون والتقليل من تناول السكريات قدر الإمكان، ويمكنك استبدالها بالتمر والتين المجفف والمشمش المجفف والقليل من الزبيب.

تناول الخضار بكميات جيدة مثل الخس والخيار والبندورة، و إذا كنت تعاني من مرض السكري يمكنك في شهر رمضان الانتظام في تناول البطيخ.

تناول وجبة سحور صحية ومتوازنة حتى يكون صيامك مريح مثل تناول 1 زبادي خالي من الدسم و طبق خضار مشكل والإكثار من الماء ولا بد من تناول نوع واحد من الفواكه.

أفضل ريجيم صحى في رمضان

ترتيب مواعيد تناول الوجبات ويفضل تقسيم الوجبات من ثلاث إلى أربع وجبات على الأقل بحيث تشمل وجبة الافطار وجبتين خفيفتين على مرحلتين، وايضاً وجبة السحور تكون مشبعة وغذائية.

البدء بتناول 3 حبات من التمر متوسطة الحجم أو حبة واحدة حسب الرغبة ثم كوب من الماء أو كوبين.

قم بتقسيم وجبة افطارك الرئيسية إلى عدة مراحل تبدأ بالتمر والماء، ثم بما يتوفر من مقبلات كالشوربة والسلطة ومن ثم الطبق الرئيسي، يمكن بعد تناول الشوربة الذهاب إلى صلاة المغرب ليرتاح جهازك الهضمي قليلاً.

تناول طعامك ببطيء.

تجنب المشروبات التي تحوي الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية لأنها مدرة للبول وتحفز على فقدان الماء أسرع من خلال التبول.

شرب كميات كافية من المياه وخاصة ما قبل الوجبات للشعور بالشبع.

تجنب الأطعمة المقلية، مثل: البطاطس، السمبوسك، والباذنجان والزهرة، القطايف.

قلل الملح وتجنب الموالح مثل المخللات، والزيتون والشيبس حتى لا تشعر بالعطش وتحتبس السوائل.

تجنب الاغذية الغنية بالسكر والدهون مثل: الحلويات، إذ بإمكانك استبدالها بالفواكه المجففة أو أنواع أخرى من الحلويات الصحية مثل المهلبية أو الكاسترد.

الابتعاد عن كل ما هو غني بالدهون المهدرجة والمضرة، والحرص على أن تناول اللحوم قليلة الدهون، وتختار الحليب الخالي من الدسم بدل من حليب كامل الدسم.

نصائح هامة قبل إتباع ريجيم رمضان

الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على السكريات والدهون، والتي تعمل على زيادة الوزن

شرب كميات كافية من الماء قبل تناول أي وجبة لأنها تزيد الشعور بالشبع.

الإكثار من شرب المياه ما بين الإفطار إلى السحور بمعدل لتر مياه تقريباً كل ٣ ساعات.

الاكتفاء بتناول حبة تمرة واحدة عند الإفطار، مع نصف كوب لبن خالي الدسم والابتعاد عن تناول الخشاف.

شرب العصائر الرمضانية بسكر دايت أو سكر خالٍ من مادة الأسبرتام دون مبالغة.

يفضل البدء بتناول التمر ثم الماء ثم تناول شوربة خالية الدسم أو اللبن المستخدم خالي الدسم.

الإكثار من تناول الخضراوات الورقية.

تناول التمر واللبن أو بطيخ أو خيار في السحور لانها تساعد في الشعور بالامتلاء وعدم العطش.

الابتعاد عن الدهون والأملاح في الإفطار والسحور لأنها تسبب احتباء في السوائل.