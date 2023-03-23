موعد أذان المغرب اليوم الأول من رمضان 2023 في فلسطين، بدأ المسلمون في غالبية دول العالم اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، صيام أول يوم رمضان لعام 1444، بعدما تم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الأربعاء 22 مارس، إذ أعلن مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في الأراضي الفلسطينية للعام الجديد، وبذلك يبدأ المسلمون في البحث عن توقيت أذان المغرب في أول يوم من شهر رمضان المبارك.

توقيت اذان المغرب أول يوم رمضان في غزة 2023

توقيت اذان المغرب أول يوم رمضان في غزة 2023، يبدأ الصيام من أذان الفجر ويستمر حتى سماع أّذان المغرب دون أن يتناول الصائمون أي طعام أو شراب، ويقضي المسلمون معظم أوقاتهم في العمل وبعد ذلك يقرؤون آيات عطرة من القرآن الكريم أو يدعو الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يجتهد لختم قراءة القرآن الكريم أكثر من مرة في الشهر، ومنهم من يؤدي ويُحيي سننا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى اذان المغرب وبعد ذلك أيضا، ويحرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر موعد اذان المغرب دقيقاً اليوم الخميس 23 مارس 2023 أول يوم رمضان 1444 بالهجري.

موعد أذان المغرب لليوم الأول من شهر رمضان في فلسطين

موعد أذان المغرب لليوم الأول من شهر رمضان في فلسطين، تتصدر مواعيد الإقامة والصلوات في شهر رمضان محركات البحث المختلفة أكثر من غيرها من الأشهر الأخرى، إذ إنه من المقرر أن يرفع أذان الفجر في اليوم الأول من شهر رمضان في فلسطين 2023- 1444 هجري، في تمام الساعة 5.59 مساءً، إذ إن البحث يزيد عن موعد أذان المغرب حتى تتمكن ربات البيوت من تحضير وجبات الإفطار في الوقت المناسب دون أي تأخير على الموعد.

متى يأذن المغرب اليوم أول أيام رمضان 2023

متى يأذن المغرب اليوم أول أيام رمضان 2023، من المقرر أن يُرفع أذان المغرب في الأراضي الفلسطينية في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة من مساء اليوم الخميس 23 مارس/ آذار 2023، إذ يدعي المسلم في هذا اليوم، باسمك يا الله نبدأ هذا الشهر فأعطنا خيره واطفنا شره.