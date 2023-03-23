تهنئة من مهجة القدس بحلول شهر رمضان المبارك

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس 23/3/2023، بالتهنئة لأبناء شعبنا بحلول شهر رمضان المبارك.

وقالت مهجة القدس:" إن شهر رمضان يهل علينا على وقع الآلام والجراح، ورحيل الأحبة من الشهداء العظام، الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية، ليحيى أبناء شعبهم المجاهد بعزة وكرامة، فهو شهر الانتصارات شهر الخير والبركات، شهر رمضان الكريم.

وتقدمت مؤسسة مهجة القدس من عوائل الشهداء والأسرى وأحبائنا الجرحى، ومن جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط المجاهد وأمتنا الإسلامية والعربية بالتهنئة القلبية بحلول.هر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وقد تحرر أسرانا ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دنس اليهود الغاصبين المحتلين.

واستذكرت مهجة القدس، الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الله، داعين الله العلي القدير أن يتقبلهم في عليين؛ وأن يتغمدهم بواسع رحمته وفسيح جناته.

كما دعت كافة أبناء شعبنا المجاهد باغتنام أيام وليالي الشهر الفضيل في زيارة عوائل الشهداء، وكذلك الدعاء لأسرانا البواسل أن يتحرروا من سجون الاحتلال الصهيوني وأن يلهمهم وذويهم الصبر والصمود، وأن ينعم عليهم بالنصر في معركتهم التي يواجهون فيها إجراءات المدعو بن غفير التعسفية.

كما دعت أن ينصر الشيخ المجاهد خضر عدنان في معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها لليوم 47 على التوالي ضد اعتقاله التعسفي، وكذلك الدعاء لجرحانا الأبطال بالشفاء العاجل وأن يكتب الله لهم الأجر الكبير على ما تعرضوا له من ألم وأذى من عدونا الصهيوني المجرم.