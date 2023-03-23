تزامناً مع بدء رمضان...حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 23 مارس 2023، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في نابلس والقرى المحيطة بها، تزامناً مع قدوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي مادما وبيتا جنوب نابلس، وبيت فوريك شرق المدينة، واعتقلت عدداً من المواطنين، وعاثت بمنازلهم خراباً.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين موسى معالي ونادر حمايل من بلدة بيت جنوب نابلس، وقام جنود الاحتلال بتفتيش عدداً من المنازل وتخريب محتوياتها في قرية مادما.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب مالك الجعبة ووالده نصري الجعبة، عقب اقتحام منزلهم وتحطيم محتوياته في مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال من منطقة عيصي غرب الخليل، الشاب أحمد دنيس، وذلك قرب دوار سيدنا إبراهيم بالمنطقة، وعاثت بممتلكات الفلسطينيين خراباً.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات بشكل يومي في مناطق ومدن الضفة الغربية المحتلة، وتتعمد التنغيص على الفلسطينيين لتهجيرهم من أراضيهم وممتلكاتهم والسيطرة عليها.