جندي أمريكي يقتل 4 أشخاص بالرصاص وينتحر

قتل جندي أمريكي سابق 4 أشخاص، بينهم 3 أطفال بالرصاص، في ولاية كارولينا الجنوبية، ثم أقدم على الانتحار.

وفي التفاصيل، فقد أطلق جندي أمريكي سابق النار وقتل أحد أفراد الخدمة الفعلية وثلاثة أطفال في منزل زوجته السابقة على بعد تسعة أميال من قاعدة شو الجوية بكارولينا الجنوبية، قبل أن يقتل نفسه.

وكان الأطفال القتلى في سن 5 و6 و11 سنة نائمين في فراشهم عندما اقتحم الجاني المكان وأطلق النار عليهم.

وقال رئيس شرطة سومتر، راسل رورك، في مؤتمر صحفي: إن الجندي السابق تشارلز سلاكس جونيور قتل أيضا جنديا بالجيش كان يعمل مع والدة الأطفال، وصدف تواجده في المنزل.

وحجب الجيش الأمريكي اسم جندي الخدمة البالغ من العمر 38 عاماً والذي قتل في الواقعة، لحين إخطار أقربائه.