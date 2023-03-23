كيف جاءت أسعار الخضروات والدجاج أول يوم رمضان 2023؟

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم والبيض في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس 23 مارس 2023 على النحو التالي: -

بندورة 1.5 شيكل

بصل 2.2 شيكل

بطاطا بلدية 1.8شيكل

ليمون 1.5 شيكل

خيار حمام 3 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة" 6 شيكل

جزر 2شيكل

فلفل حار 10 شيكل

باذنجان 3 شيكل

خيار بلدي 4 شيكل

بنجر 3 شيكل

لفت 1.5 شيكل

جزر أحمر 3.5 شيكل

جزر عادي 2 شيكل

بطاطا حلوة 1 شيكل

ثومة 6 شيكل

بطاطا صغيرة 1.2 شيكل

كوسا 2 شيكل

فول اخضر 3 شيكل

يقطينة 4 شيكل

فلفل سلطان 4 شيكل

ملفوف أبيض 3 شيكل

ملفوف أحمر 3 شيكل

زهرة 2.5 شيكل

قرع 4 شيكل

بندورة شيري 4 شيكل

بازيلاء خضراء 4 شيكل

دجاج 11 شيكل

لحوم حمراء 36 شيكل

طبق البيض 17 شيكل