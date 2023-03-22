سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الخميس 23-3-2023 ، ويمكن لكم بعد قراءة هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري لحضراتكم وجاءت بعد أن رصدنا عمليات بحث الكترونية موسعة على جوجل الشهير من التعرف أسعار الذهب في الأردن في التعاملات الفورية بالأسواق وفي هذا المقام حرص فريق الموقع على نشر الجديد في السطور التي تلي هذه المقدمة وهي على النحو التالي :

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 44.96 دينار ما يعادل 63.37 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 41.21 دينار ما يعادل 58.09 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 39.34 دينار ما يعادل 55.45 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 33.72 دينار ما يعادل 47.53 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 26.22 دينار ما يعادل 36.97 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 22.48 دينار ما يعادل 31.69 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 1,398 دينار ما يعادل 1,971 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 314.71 دينار ما يعادل 443.62 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 44,957 دينار ما يعادل 63,373 دولار .

سعر الذهب اليوم في الأردن

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

21 مارس 44.29 38.75 33.22 25.83 22.14

20 مارس 45.15 39.51 33.87 26.34 22.58

19 مارس 45.43 39.75 34.07 26.50 22.72

18 مارس 45.43 39.75 34.07 26.50 22.72

17 مارس 45.42 39.75 34.07 26.50 22.71

16 مارس 43.80 38.33 32.85 25.55 21.90

15 مارس 43.81 38.33 32.86 25.56 21.90

14 مارس 43.44 38.01 32.58 25.34 21.72

13 مارس 43.67 38.21 32.76 25.48 21.84

12 مارس 42.63 37.31 31.98 24.87 21.32

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الخميس 23-3-2023 ونتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .