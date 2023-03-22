الفصائل الفلسطينية تبارك انتصار الأسرى ضد مصلحة سجون الاحتلال

باركت فصائل فلسطينية مساء اليوم الأربعاء، انتصار الأسرى في سجون الاحتلال، وتمكنهم من انتزاع حقوقهم ووقف الإجراءات العقابية بحقهم.

بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، انتصار الحركة الأسيرة في معركتها ضد الإجراءات العقابية التي تفرضها مصلحة سجون الاحتلال

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنها ️تدعم كل خطوة يتخذها الأسرى في مواجهتهم مع مصلحة السجون واجراءاتها وسياساتها.

وأكدت الجهاد مواصلتها الوقوف بجانب الأسرى ومساندتهم، محذرة الاحتلال من التلاعب بقضية الأسرى ومطالبهم وحقوقهم.

ووجهت الحركة التحية للشيخ خضر عدنان الذي يواصل اضرابه بكل عزيمة وقوة وثبات.

من جانبها، باركت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، للحركة الوطنية الأسيرة الانجاز الذي حققته في معركتها ضد العقوبات التي فرضتها ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي: "مرة أخرى تنتصر إرادة الأسرى في معركة الكرامة وانتزاع الحقوق".

واضاف قاسم، أن الانتصار الكبير سيكون بكسر القيد عن الأسرى واطلاق سراحهم في صفقات تبادل، فهذه القضية على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في دعم وإسناد الاسرى وقضيتهم العادلة، فمعركة الأسرى لن تنتهي إلا بحريتهم الكاملة.

من جانبها، اعتبرت لجان المقاومة، انتصار الأسرى وانتزاعهم لحقوقهم مقدمة للانتصار الكبير، بإنجاز حريتهم رغم أنف السجان الإسرائيلي.

وأكدت لجان المقاومة في بيان، أنها ستبقى دائما خلف الأسرى، دعمًا وسندًا وعونًا لهم في كافة معاركهم مع السجان المجرم.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني، وعموم الأحرار في الأمة كلها لمواصلة مساندة الأسرى ودعمهم بكافة الأشكال والطرق لوقف الانتهاكات والجرائم بحقهم.

إلى ذلك، باركت حركة المجاهدين، للحركة الوطنية الأسيرة نجاحها في فرض إرادتها على سلطات الاحتلال وتحصيل مطالب الأسرى الأبطال في السجون الصهيونية.

وأكدت المجاهدين في بيان صحفي، أن هذا الانتصار للأسرى على الإرهاب الصهيوني هو انتصار يسجل بمداد من نور عنوانه العزيمة والتحدي طريق الانتصار.

وأشارت إلى أن الأسرى الأبطال قدموا نموذجاً للأسير الفلسطيني صاحب العزيمة الفولاذية، وأثبتوا أن المجرم بن غفير وعصاباته الفاشية ضعفاء أمام الإرادة القوية لأسرانا الأبطال.

وأكدت حركة المجاهدين، "لأسرانا الأبطال أن المقاومة ستعمل بكل جد واجتهاد على انفاذ وعد التحرير الذي قطعته لكم قريباً بإذن الله".

وحسب هيئة الأسرى ونادي الأسير، فقد تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى.

وأشارت الهيئة والنادي، في بيان صحفي، إنه سيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ خلال الساعات القادمة

وفي وقت سابق، أفادت هيئة الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك بوادر اتفاق تلوح بعد لقاء جمع الحركة الأسيرة بإدارة سجون الاحتلال.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن هناك بوادر اتفاق تلوح بعد لقاء جمع الحركة الأسيرة بإدارة سجون الاحتلال، مشيرة إلى انه يستم الاعلان عن الاتفاق كاملاً في غضون ساعات.