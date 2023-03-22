سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم الخميس 23-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وعمل فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الكاملة التي توصل كل زائر لهذه المقالة من التعرف على أسعار الذهب في مصر ويتطلب من جميع الزائرين في الاستمرار بالقراءة وهي على النحو الآتي :

سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم الخميس 23-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 2,269 شراء 2,303 جنيها .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 2,080 شراء 2,111 جنيها .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,985 شراء 2,015 جنيها .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,701 شراء 1,727 جنيها .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,323 شراء 1,343 جنيها .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 1,134 شراء 1,151 جنيها .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 70,553 شراء 71,619 جنيها .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 15,880 شراء 16,120 جنيها .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 2,268,571 شراء 2,302,857 جنيها .

سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو الآتي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,958 جنيه $63.37

سعر الذهب عيار 22 1,795 جنيه $58.09

اسعار الذهب عيار 21 1,714 جنيه $55.45

اسعار الذهب عيار 18 1,469 جنيه $47.53

سعر الذهب عيار 14 1,142 جنيه $36.97

سعر الذهب عيار 12 979.13 جنيه $31.69

سعر الذهب عيار 9 734.35 جنيه $23.76

اسعار أوقية الذهب 60,902 جنيه $1,971

اسعار جنيه الذهب 13,708 جنيه $443.62

اسعار كيلو الذهب 1,958,270 جنيه $63,373

وفي ختام مقالاتنا حول سعر الذهب في مصر كم النهارده اليوم الخميس 23-3-2023 عيار 21 و18 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .