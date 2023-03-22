مباشر- الحلقة الأولى من برنامج الصدمة على قناة MBC في رمضان 2023

مشاهدة برنامج الصدمة الحلقة 1 الأولى على قناة MBC في رمضان 2023 ، وفي اليوم الأول من شهر رمضان الكريم والمبارك يبحث مئات الآلاف من المتابعين في العديد من الدول العربية على جوجل الشهير من أجل مشاهدة برنامج الصدمة الحلقة 1 ونشير إلى أنه يعد من أكثر البرامج في الوطن العربي مثيرة للجدل بسبب المشاهد الرهيبة التي يعرضها والتي تتم في الأماكن العامة والطرقات وتلف جميع المارين والأشخاص المتواجدين وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة هو الاستمرار في المتابعة حتى النهاية لهذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري كما ويتم تدولها على منصة اليوتيوب وغيرها من المنصات .

رابط مشاهدة الحلقة الاولى برنامج الصدمة

ويمكن لجميع زوار هذه المقالة من التعرف على برنامج الصدمة الحلقة 1 الاولى بمجرد الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــا ، وفيما يلي تفاصيل أخرى بخصوص هذا الموضوع .

موعد برنامج الصدمة الحلقة 1 الاولى 2023 على mbc

وفي هذه الفقرة ارفقنا لكم الإجابة الصحيحة عن موعد برنامج الصدمة في رمضان 2023 على قناة ام بي سي mbc حيث يعرض في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، وهو من تقديم كل من آلاء حسين وكريم كوجاك .

فكرة برنامج الصدمة 2023 على ام بي سي

ويتمتع برنامج الصدمة الذي يعرض على قناة ام بي سي mbc طيلة شهر رمضان المبارك ، بصفات فريدة تجعل المشاهد يتابعه بصورة دورية دون انقطاع ، إذ أنه قائم على طرح قضايا جريئة ويتبع أسلوب الاستفزاز لمعرفة كافة ردود أفعال الناس.

ويكون الناس في موقف صعب أو مشكلة أخلاقية معينة ، وبعد أن تتم عملية العرض أي المقلب يقوم طاقم البرنامج في نهاية كل موقف يصورنه في تعريف الناس بفكرته ، وهي تأتي ضمن معالجة القضايا الاجتماعية .

مشاهدة برنامج الصدمة الحلقة 1 الاولى 2023 على mbc

وفي هذا الاطار وضعنا لكم تردد قناة ام بي سي mbc مصر حيث يترتب عليكم ضبطته على الرسيفر من أجل مشاهدة برنامج الصدمة 2023 كاملةً وهو التالي:

أولا: وفي التردد الأول جاء ، على القمر الصناعي نايل سات 11470 عمودي 5/6 تركيا، الشام والخليج .

ثانيا: وفي التردد الثاني جاء ، على القمر الصناعي نايل سات 11559 عمودي 5/6 غرب إفريقيا .

ثالثا: وفي التردد الثالث جاء ، على القمر الصناعي عربسات 11270 عمودي 5/6 تركيا، الشام والخليج .

رابعا: وفي التردد الرابع جاء ، على القمر الصناعي عربسات 12284 عمودي 5/6 غرب إفريقيا.

وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد تعرفتهم على مشاهدة برنامج الصدمة الحلقة 1 الاولى على قناة mbc في رمضان 2023 ، كما ونعهدكم إلى أننا نضع يوميا سلسلة مقالات حول برامج هذه القناة التي تجذب الملايين لمتابعتها .