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تفاصيل الخبر
مباشر: نقل صلاتي العشاء والتراويح من المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:10 م
22 مارس 2023
ننقل لكم بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح في القدس الشريف.
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