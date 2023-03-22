مباشر: نقل صلاتي العشاء والتراويح من المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:10 م
22 مارس 2023
مباشر: نقل صلاتي العشاء والتراويح من المسجد الأقصى
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

ننقل لكم بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح في القدس الشريف.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات