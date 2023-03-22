بالصور مهجة القدس تُسلم الصليب الأحمر مذكرة حول إضراب الأسير الشيخ خضر عدنان

زار وفد من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء 22/3/2023؛ مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، وسلم الوفد مديرة اللجنة السيدة مريام مولر مذكرة حول الوضع الصحي الخطير للأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان، ودعاها لممارسة دورهم الإنساني وضغوطاتهم على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله والإفراج عنه.

وضم الوفد كلًا من أ. أحمد المدلل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، و أ. ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، و أ. عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، و أ. تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى.





وجرى خلال اللقاء تسليم السيدة ميريام مولر مذكرة حول الوضع الصحي الآخذ بالتدهور يومًا بعد يوم للأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ (46) على التوالي رفضًا لاعتقاله، وتم وضعها في صورة الوضع الصحي الخطير للأسير الشيخ القائد خضر عدنان محمد موسى حيث يعاني من آلام في المفاصل وآلام في كافة أنحاء جسمه وعدم القدرة على الحركة إلا بواسطة كرسي متحرك، ويبصق دمًا باستمرار وخاصة في أوقات الليل.

وطالب وفد مؤسسة مهجة القدس من السيدة ميريام بضرورة إجراء زيارة فورية للأسير الشيخ خضر عدنان للاطلاع على حالته الصحية، وعمل الإجراءات اللازمة من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة له، الذي يواجه ظروف عزل صعبة في (عيادة سجن الرملة)، حيث مازال يتواجد في قسم العزل الانفرادي، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو تلقي المدعمات وفقط يشرب الماء، وتكثيف زيارات الأسرى داخل السجون الصهيونية.

وتطرق الوفد لضرورة قيام الصليب الأحمر بممارسة صلاحياتهم القانونية والإنسانية الضاغطة على سلطات الاحتلال والعمل على تلبية المطالب الإنسانية والحياتية للأسرى القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني ووقف الهجمة المسعورة التي تشنها إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني بأوامر من المدعو بن غفير، وأن الأسرى سيخوضون يوم الغد معركة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لإجراءات الحكومة الفاشية التي تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية.





وشدد وفد المؤسسة على الدور الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني وإلزامها باحترام حقوق الانسان من أجل الافراج عنه والإسراع بتقديم العلاج اللازم للأسير خضر عدنان في إحدى المشافي الفلسطينية وتحت رعاية طبية فلسطينية وعربية، إلى جانب ضرورة قيام الصليب الأحمر بالعمل على إنهاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الصهيونية ووقف نزيف الدم الفلسطيني الذي يسيل تحت مقصلة الإهمال الطبي والسياسات والقوانين والجرائم الصهيونية المختلفة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

من جهتها رحبت السيدة ميريام مولر مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة بوفد مؤسسة مهجة القدس، وقالت إن متابعة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال من صلب عمل الصليب الأحمر وخاصة المرضى منهم، وأنها ستأخذ الطلبات الواردة في المذكرة وتعمل على بذل الجهود الممكنة لزيارة الأسير خضر عدنان أولاً والاطلاع على وضعه الصحي، وكذلك ممارسة دور الصليب الأحمر ما أمكن على سلطات الاحتلال الصهيوني لتوفير الرعاية اللازمة للأسير القائد خضر عدنان.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.