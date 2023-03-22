دعاء استقبال أول يوم رمضان 2023- دعاء ليلة رمضان الأولى- يستعد المسلمون في كل أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك 2023، لذا يحرص على ذكر دعاء استقبال أول يوم رمضان 2023- دعاء ليلة رمضان الأولى، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر الأدعية والأذكار خاصةً دعاء استقبال أول يوم رمضان 2023- دعاء ليلة رمضان الأولى

دعاء استقبال أول يوم رمضان 2023

وأعلنت دار الإفتاء في عدد من الدول العربية والجاليات المسلمة، بعد غروب شمس اليوم، رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ولهذا يبحث كثير من المسلمين عن دعاء أول يوم رمضان 2023 ، والذي يحرص فيه كل مسلم على الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة وأبرز هذه الأعمال هو الدعاء.

دعاء أول يوم رمضان

وعن دعاء أول يوم رمضان ، يستحب للمسلم أن يتضرع إلى الله بالدعاء ويطلب من الله حاجته، ومن ذلك دعاء: (اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علما وخشوعا ).

اللهم بلغنا رمضان هذا العام ، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم إنك أحييتنا إلى هذا الوقت فبلغنا رمضان وأحينا إلى رمضان، اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا.

دعاء الأول من رمضان 1444

اللهم بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

دعاء أول يوم رمضان 2023

اللَّهُمَّ صلّ صلاةً كاملةً وسلّمْ سلامًا تامًا على نبىٍ تنحلُ به العقدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقْضَى به الحوائجُ وتُنَالُ به الرغائبُ وَحسنُ الخَوَاتِيم ويُستسقى الغمامُ بوجههِ الكريمِ وعلى آلهِ

اللهم بحق هذه الليلة المباركة

اعف عنا

اغفر لنا

وسع في أرزاقنا

تجاوز عن سيائتنا

ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة

انظر لنا نظرة الرضا

اجعلنا في جوارك

سدد دين كل مديون

دعاء أول رمضان مكتوب

اللهم ارزقنا جوار الحبيب المصطفى

ارحم كل ميت

اشف كل مريض

اجبر كسر قلوبنا

أعنا على طاعتك

اكفنا شر خلقك

بارك لنا في أرزاقنا

بارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا

بارك لنا في ذرياتنا

ارزقنا شفاعة نبينا

ارزقنا رؤية حبيبنا

ارفع عنا الوباء والبلاء

باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب

اللهم ارزق أمهاتنا وزوجاتنا جبالًا من الحسنات على ما قدموه لنا

دعاء ليلة القدر

اللهم بلغنا هذا العام ليلة القدر، اللهم لا ترد لنا دعوة في رمضان، اللهم أدخلنا في رمضان من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم كتبنا من أهل الإحسان، اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم ارزقنا الإحسان وبلغنا ليلة القدر واستجب دعائنا.

اللهم من علينا ببلوغ ليلة القدر هذا العام، اللهم اجعل رمضان هذا العام أجمل رمضان مر علينا منذ خلقتنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك وارزقنا حلاوة الإيمان، واجعلنا من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك.

أدعية ليلة القدر مكتوبة

دعاء النبي في ليلة القدر يمكن القول أنه ذلك الدعاء الذي أوصى به رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويعد هذا هو دعاء النبي في ليلة القد وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن "العَفُوُّ" من أسماء الله تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم:«وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة سورة النساء.

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.