موعد اذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في فلسطين- توقيت أذان المغرب 1 رمضان 1444 في غزة، بعد أن أعلن رسمياً عن موعد أول يوم في رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري، وفق دائرة الإفتاء السعودية وتبعتها دار الإفتاء الفلسطينية، يبحث الناس المسلمون في فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، أو القدس المحتلة أيضا عن موعد اذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في فلسطين، وتوقيت أذان المغرب 1 رمضان 1444 في غزة.

متى أذان المغرب أول يوم رمضان 2023

متى أذان المغرب في رمضان 2023، امساكية شهر رمضان المبارك تتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، لأن الفلسطينيين المسلمين يبحثون الآن عن مواعيد الصلوات والإقامة وعدد ساعات الصيام في بداً من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، كما إنهم يبحثون عن موعد أذان المغرب وموعد أذان الفجر والسحور أيضا، لذلك يقرر فريق التحرير في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر مواعيد الصلاة والإقامة وموعد أذان المغرب أول يوم رمضان في فلسطين- قطاع غزة- والضفة الغربية المحتلة- والقدس.

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ما هو وقت الإفطار أول يوم رمضان 1444- 2023

ما هو وقت الإفطار أول يوم رمضان 1444- 2023، ساعات تفصلنا عن موعد قدوم شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، إذ ثبت رسميا أن أول أيامه سيكون يوم الخميس 2023 - 3 -23، ومع قرب الشهر الفضيل يبدأ المواطنين المسلمين البحث عن إمساكية شهر رمضان لمعرفة أوقات الصلاة وساعات الصيام، خاصة أذان المغرب وأذان الفجر في أول يوم رمضان 2023، وفي الفقرة الأخيرة سنرفق موعد أذان المغرب رسميا في أول يوم رمضان في فلسطين 2023.

اذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في فلسطين

اذان المغرب أول يوم رمضان 2023 في فلسطين، إذ من المقرر أن يأذن المغرب في أول يوم رمضان 2023 في الأراضي الفلسطينية الساعة 05:53 pm، حتى تتجهز ربات البيوت من اعداد طعام الفطور في الوقت المحدد دون أن تتأخر أو تتقدم في تحضيره واعداده، وبهذا ننتهي من نشر الموعد الرسمي لأذان المغرب أول يوم رمضان في فلسطين لعام 2023- 1444 هـ.