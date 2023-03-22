النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان

صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء 22/3/2023، بالموافقة على مقترح بطرد السفير "الإسرائيلي"، على خلفية تصريحات وتصرفات وزير مالية الاحتلال "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.

وطالبت لجنة فلسطين النيابية وعدد كبير من النواب بطرد السفير "الإسرائيلي" من الأردن بناء على مقترحات عديدة قدمت بهذا الشأن.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة النواب: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".