ليلة رمضان...دعوية الجهاد تصدر تعميماً مهماً لخطباء المساجد

وجهت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء 22/3/2023، تعميماً مهماً لخطباء ودعاة وأئمة وأذنة المساجد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وحثت اللجنة، الدعاة والخطباء، على التركيز على خطب الجُمُع القادمة وفي الدروس الوعظية على مدار شهر رمضان الفضيل - إن شاء الله تعالى.

ووجهت اللجنة، تحية إجلال وإكبارلأسرانا البواسل والوقوف بجانبهم في معركة الصمود والتحدي ومساندتهم في الإضراب المفتوح عن الطعام.

كما وجهت، تحية عز وفخار لشهداء شعبنا في الضفة الثائرة في وجه المحتل ولشهداء عاصمة الجهاد والمقاومة والثأر في جنين القسام ونابلس جبل النار... ودعوة جماهير شعبنا في كل مكان لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك بتنظيم وتسيير الحافلات والقوافل باستمرار، للتواجد والمرابطة هناك، وحماية المقدسات، وعدم السماح لقطعان المستوطنين باقتحام وتدنيس المسجد الأقصى أو استفزاز مشاعر المسلمين والتنغيص على عبادتهم وافشال مخططات بن غفير وعصابته

وأكد على أهمية اظهار القيم الإيمانية والروحانية لهذا الشهر المبارك ، وعدم التبذير والإسراف فيه ، وعدم تحويله لشهر أكل وشرب ونوم والتحذير من قضاء اوقات الصيام فيما يلهي ويصد عن ذكر الله وعبادته ، وضرورة التحفيز على الاجتهاد - بالطاعات والقربات وصلاة القيام والتهجد . والتشجيع على الإقبال على قراءة القرآن الكريم بتدبر وتمعن وفهم معانيه وما ترشد إليه آياته .

كما حثت اللجنة، على الإيثار والتكافل الاجتماعي والتعاضد وصلة الأرحام ، وتفقد عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمكلومين من أبناء شعبنا .

وحثت على نبذ جميع مظاهر وأشكال الخلاف والفرقة ، والتحذير من إثارة الفتن وافتعال المشاكل والشجارات على أتفه الأسباب ، وتحكيم لغة العقل والمنطق ، ونشر ثقافة التسامح والمحبة ، وإشاعة خلق العفو والصفح بين أبناء وأفراد المجتمع الواحد ؛ ففي الحديث الصحيح : " فإن سابّه أحد أو قاتله ، فليقل إني امرؤ صائم ".

كما دعت جميع الإخوة أئمة المساجد الالتزام بعدم الإطالة في جميع الصلوات المفروضة ، واختصار صلاة التراويح ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فليُخفِّف ، فإنَّ فيهم الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ وذا الحاجة ، فإذا صلى وحده فليُصلِّ كيف شاء )) بدون إطاله مملة ، ولا إيجاز مخل .

ودعت اللجنة، لإحياء سنة القنوت ، وخاصة في صلاة الفجر ، وأن يكون للأسرى والمسرى نصيب من الدعاء ، والاقتصار والاختصار بجوامع الكلم في الدعاء بلا تكلف أو تنطع .

كما شددت على الإخوة المؤذنين الالتزام بأوقات الإقامة للصلاة ، وتوفير ما يلزم من مياه وتمور للصائمين ، وخاصة في صلاة المغرب ، والوقوف على راحة المصلين بالرفق ولين الكلام ، واعتبار ذلك حسبة لوجهه تعالى في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار .

وحثت التجار وأصحاب المحال التجارية للبعد عن آفة الجشع والاحتكار، ونصحهم بعدم رفع أسعار السلع والبضائع ؛ مراعاة للأوضاع المعيشية المعقدة والصعبة التي يمر بها قطاعنا الصامد ، ونوصيهم بتقوى الله - عز وجل - في البيوع والتجارة ، " التاجر الأمين الصدوق مع السفرة الكرام البررة ".

كما حثت اللجنة الأغنياء والمحسنين من أبناء شعبنا على إخراج زكاة الأموال والصدقات على من يستحقونها من الفقراء والمساكين والأسر المستورة والمتعففة في الشهر المبارك ، الذي تتضاعف فيه الأجور وتزداد فيه الحسنات ، واستجابة لأمر الله - عز وجل - القائل: " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم "، والقائل: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " . وإن خير الناس انفعهم للناس .

وأكدت اللجنة، أن نصاب زكاة المال هو ( 3700 ) دينار أردني ، يخرج منهما 2.5 % ، وصدقة الفطر ( 10 ) شواقل ، لمن أراد إخراجها نقدا ؛ كما قدرتها دار الإفتاء الفلسطينية لهذا العام.

وشددت، على أن رمضان شهر الجهاد والتضحيات، شهر الانتصارات والفتوحات، والتي غيرت مجرى التاريخ، يرجى التطرق وبشكل موجز وسريع لكل حدث في تاريخه وموعده.

1- فتح عمورية 6 رمضان على يد الخليفة المعتصم بالله.

وامعتصماه !! صرخة امرأة حركت جيوش المسلمين.

2- انتصار العاشر من رمضان عام 1973م، وهزيمة وتقهقر العدو الصهيوني على وقع صيحات التكبير.

3- غزوة بدر الكبرى يوم 17 رمضان.

4- فتح مكة يوم 20 رمضان.

5- معركة عين جالوت وهزيمة التتار على يد السلطان قطز في 25 رمضان.

6- العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014م وبسالة المقاومة في التصدي له، وعدوان عام 2021 م حيث (معركة سيف القدس).

7_ 16/ 4 يوم الأسير الفلسطيني .

والكثير الكثير من الفتوحات والمناسبات الأخرى .