رصد أول صورة لهلال شهر رمصان.. فما أهمية رصده؟

بالرغم من اعلان من الدول العربية تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك ، الا ان مركز الفلك الدولي، رصد اليوم الأربعاء 22/3/2023 ، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ غدا الخميس في عدد من الدول العربية والإسلامية، فما أهمية تلك الصورة؟.

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن أول صورة لهلال شهر رمصان، التقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال المركز: "صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي".

وتابع: "وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجة".

عاجل: أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ. كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة. تصوير محمد عودة وأسامة غنام وأنس محمد. pic.twitter.com/tJaUFZEdiE — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023