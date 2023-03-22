ما هو حكم بدء شهر رمضان دون قضاء ما عليك من رمضان السابق ؟

يدخل شهر رمضان المبارك غدا الخميس 22/3/2023 ، للعام 1444 هجري ، ولم يتمكن عدد من المسلمين من قضاء ما فاته من صيام الشهر الماضي بعذر أو بدون عذر بسبب مرض أو سفر أو حيض أو أسباب أخرى مختلفة فما الحكم في ذلك؟ .

إذا دخل رمضان دون قضاء ما فات الصائم، وفقا لفتوى عدد من العلماء وبحسب مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، فعليه أن يصوم الشهر الحاضر، ثم يقضي ما فاته دون فدية مستشهدين بالآية الكريمة: "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" سورة البقرة.

وأشار العلماء أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر بالآية إطعام المسكين لذلك وجب القضاء فقط، ولتجنب "الأمور المشتبهات" في الدين الإسلامي من الأفضل قضاء اليوم وإخراج الكفارة.

وفق تساؤل هل يجوز إخراج مال بدلاً من إطعام مسكين؟ يجوز إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو قيمة الإطعام ماديًا.