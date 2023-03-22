مسؤول بتعليم رام الله يتوقع حل أزمة إضراب المعلمين اليوم أو غداً

توقع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم برام الله بالضفة المحتلة صادق الخضور، اليوم الأربعاء 22/3/2023، مؤشرات إيجابية لعودة انتظام العملية التعليمية، نتيجة عدة جهود قد تفضي إلى حل الأزمة اليوم أو غداً.

وأوضح الخضور، أن هناك مبادرات من المجتمع المدني، والبلديات والمجالس المحلية والفعاليات المجتمعية، وإدارة حوار مع المعلمين كل في منطقته، قائلاً:" هذه المعطيات ان شاء الله ستفضي قريباً لعودة انتظام الدوام، ونأمل أن يكون اليوم أو غدا شاهداً على عودة انتظام الدوام".

وأكمل خلال حديثه: "ننظر ببالغ الخطورة لما يواكب المشهد من معطيات تحديدا الثانوية العامة، وهذه الفترة كانت مخصصة لامتحانات التجريبية ومراجعة الطلبة للمادة، والآن نأمل ونناشد المعلمين بالعودة للدوام سريعا".

وقال: "الوزارة أعلنت عن المادة المطلوبة، وكان هناك ارتياح لدى الطلبة بعد إعلان المادة المطلوبة، والوزارة الآن بصدد تنظيم عدد من الخطوات منها توجيه قناة فلسطين التعليمية وإعادة العمل ببرنامج ثانوية أون لاين، ومراجعة عبر المنصات وتوفير مواد عبر المنصات الالكترونية".

وأضاف: "نناشد معلمينا بكل إيجابية، ونثمن ما جرى بالأمس في المجلس المركزي لاتحاد المعلمين، والاعلان عن خطوات لإذابة الجليد لانتظام العملية التعليمية".

وقال الخضور: "لن نقدم على أي خطوة من شأنها زيادة الفجوة بين وزارة التربية والمعلمين، ونناشد المعلمين بكل أخوية لانتظام العملية التعليمية".

وأكمل: أبقينا على امتحان الثانوية العامة في موعده وهذا القرار لم يكن سهلاً في ظل هذه المعطيات، ولكن لا زال الوقت متاحاً لاستكمال المواد".