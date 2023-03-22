عملية إطلاق نار على حافلة في التلة الفرنسية بالقدس المحتلة بتاريخ 04/11/2001م

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ورد الخبر في صحيفة هآرتس ليوم الاثنين بتاريخ 05/11/2001م في صفحتها الأولى تحت عنوان: "إسرائيليين قتلوا وخمسة أصيبوا إصابات خطيرة في عملية إطلاق نار في التلة الفرنسية بالقدس".

وفي صفحتها الثانية ورد: "المخرب اقترب من الحافلة وبدأ بإطلاق النار على الركاب فيه"، وورد: "شرطيان حرس حدود وجندي احتياط وأحد السكان أطلقوا النار باتجاه المخرب"، "أحد القتلى في العملية تم دفنه".

وورد الخبر في صحيفة القدس العربي ليوم الاثنين بتاريخ 05/11/2001م تحت عنوان: "مقتل إسرائيليين في عملية استشهادية في القدس".

وفي التفاصيل: "قُتل إسرائيليان وأصيب 45 بجروح عندما فتح مقاوم فلسطيني النار على حافلة إسرائيلية في القدس قبل أن يستشهد، وعلم أن ستة من المصابين إصاباتهم خطيرة وتردد أن أحدهم موت سريري".





وأفاد شهود عيان ومصادر في الشرطة: "أن الشاب البالغ من العمر 34 عامًا وهو من سكان مدينة الخليل أطلق النار ظهر أمس من بندقية من طراز أم-16 في حي التلة الفرنسية الاستيطاني بالقدس الشرقية المحتلة على حافلة كان على متنها أكثر من أربعين شخصًا".

وأكد شهود عيان للإذاعة الإسرائيلية: "أن الرجل نزل من سيارة أجرة وأخذ يطلق النار على الحافلة".

وواصلت الصحيفة: "وفتحت أجهزة الاستخبارات تحقيقًا حول كيفية وصول منفذ العملية إلى القدس رغم الحواجز العسكرية، مع العلم أنه يحمل بطاقة هوية فلسطينية وقد جري تحكيم إغلاق منافذ القدس وإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مداخل مدينة رام الله".

وأضافت: "أن رأى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن توجيه تهمة الإرهاب إلى فلسطينيين ولبنانيين يقاومون الاحتلال الإسرائيلي أمر معيب".





وورد الخبر في صحيفة الاتحاد الصادرة بالعربية في مدينة حيفا ليوم الإثنين بتاريخ 05/11/2001م تحت عنوان: "مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 45 آخرين بجراح".

وورد في السياق: "أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسئوليتها عن العملية وذلك في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الصحافة الفرنسية في بيروت، جاء فيه أن أحد عناصر سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وهو حاتم يقين الشويكي 24 عامًا من مدينة الخليل نفذ العملية في القدس ردًا على جرائم إسرائيل".

حديثنا في المرة القادمة عن عملية إطلاق نار بالعفولة

22/03/2023م



