سانا: مطار حلب الدولي يتعرض لعدوان "إسرائيلي"

تعرض مطار حلب الدولي فجر اليوم الأربعاء 22/3/2023، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنه حوالي الساعة الثالثة و55 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار.

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل المطار في شهر آذار/مارس الحالي، وقبل أسبوعين، استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مطار حلب الدولي، وأدت إلى خروجه عن الخدمة.