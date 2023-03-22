دعاء ليلة رمضان 2023- دعاء أول ليلة من رمضان 1444، رسميا أعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة عن تعذر رؤية هلال أمس الثلاثاء ظن وأن اليوم الأربعاء غرة شهر رمضان لعام 2023- 1444 هجري، والخميس 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو ما يعني أن الليلة هي ليلة رمضان وأول صلاة للتراويح إذ تجد الناس في قمة السعادة لقدوم الشهر الفضيل مرة أخرى حتى ينعموا بأجره وثوابه وخيراته، ومن أهم ما يفعله المسلمون هو دعاء ليلة رمضان 2023، حبا لهذا الشهر ولنيل أجره وثوابه.

دعاء ليلة رمضان 2023- 1444

دعاء ليلة رمضان 2023- 1444، اليوم هو المتمم لشهر شعبان المبارك، وغدا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك رسمياً، إذ تبدأ صلاة التراويح من الليلة، ويبدأ الاجتهاد بالعبادات والأدعية أيضا من الليلة، لذا سنخصص لكم مساحة من مقالاتنا نرفق فيها أدعية ليلة قدوم رمضان المبارك لعام 2023- 1444، كون فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، يحرص كل الحرص على أن يقدم لكم كل ما يهمكم وتهتمون به عبر الموقع الالكتروني.

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دعاء ليلة رمضان 1444- أدعية أول ليلة من شهر رمضان

دعاء ليلة رمضان 1444- أدعية أول ليلة من شهر رمضان، من المقرر رسميا أن يبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك يوم غد الخميس 23 مارس/آذار الجاري، في 11 دولة عربية، بينما تستطيع الدول الأخرى أن تتحرى هلال شهر رمضان المبارك عند مغيب شمس اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، لكن فلسطين والسعودية تصومان رسميا يوم غد الخميس وهو ما يدعو المسلمون للبحث عن دعاء ليلة شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري.

اللّّهُمَّ إنَّ هذا الشَّهرَ المُبارَك

الّذي اُنزِلَ فيهِ #القرآن

وجُعِلَ هُدىً للنّاسِ وبَيِّناتِ مِنَ الهُدى والفُرقان

قد حَضَرَ

فَسَلِّمنا فيهِ

وسَلِّمهُ لَنا

وتَسَلِّمهُ مِنّا في يُسر مِنكَ وعافية



دعاء الإمام الصادق عليه السلام في آخر ليلة من #شعبان

و أول ليلة من #شهر_رمضان pic.twitter.com/AGPWodUrMR — قناة أهل البيت (@AHLULBAYT_TV) March 21, 2023

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أدعية ليلة رمضان 1444 مكتوبة ومستجابة بإذن الله

أدعية ليلة رمضان 1444 مكتوبة ومستجابة بإذن الله، اللهم في هذه الليلة المباركة نحمدك أن بلغتنا شهر رمضان، ونسألك يا ربنا عونك في صيامنا وقيامنا، وأن تعيننا فيه على غضّ أبصارنا وحفظ ألسنتنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لمرافقة الصالحية البررة، وجنبنا فيها عن الوقوع في الغفلة والعصيان، اللهم أوني برحمتك ومعافاتك يا رب العالمين، اللهم اجعل اول ليله من رمضان فاتحه خير عليناً.. اللهم اجعلها ليله تشرح فيها صدورنا لتقواك وخشيتك ومحبتك، اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين.