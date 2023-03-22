بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل شابًا بعد اقتحام منزل في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، شابًا بعد اقتحام منزل في حي المخفية بالمنطقة الغربية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا بعد اقتحام منزل الشهيد عدي الشامي، ونقلته إلى جهة غير معروفة.

وذكرت مصادر محلية، أن نحو عشرة آليات عسكرية انطلقت من حاجز المربعة واقتحمت المدينة.

وأطلق مقاومون النار اتجاه الآليات المقتحمة، كما وألقى شبان (أكواع) متفجرة نحوها، وفق المصادر ذاتها.

وتشهد مدينة نابلس، اقتحامات متكررة ومتصاعدة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فيما يتصدى المقاومون والأهالي لها بإطلاق النار وإلقاء "الأكواع" والزجاجات الحارقة والحجارة.