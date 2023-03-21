سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 22 مارس 2023.. قفزة جنونية

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان بشكل جنوني مقابل الليرة خلال تعاملات الأربعاء 22 مارس 2023، مواصلاً تحطيم أرقام قياسية جديدة، حيث استمر السقوط المريع لليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز سعر الدولار 122 ألف ليرة لبنانية، بعدما كان يحوم سعره حول 111 ألف ليرة أي بمعدل ارتفاع تجاوز 11 ألف ليرة في يوم واحد، وسط غياب آليات للتسعير واضحة.

سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء

وانعكس الارتفاع القياسي للدولار أمام الليرة اللبنانية على أسعار المحروقات لتصل سعر صفيحة البنزين البالغة 20 لتر إلى مليون ليرة لبنانية، وسط تظاهر العديد من المواطنين وإغلاق الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت اعتراضاً على موجة الارتفاع في الأسعار بشكل كبير.

ومساء أمس الثلاثاء أصدرت وزارة الطاقة والمياه جول لأسعار المحروقات وجاءت سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان (تستخدمه الغالبية الساحقة من أصحاب السيارات في لبنان) 2.170.000 ليرة لبنانية، وبلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 2.222.000 ليرة لبنانية، في حين وصل سعر صفيحة المازوت إلى 2.052.000 ليرة لبنانية، أما سعر قارورة الغاز فبلغ 1.445.000 ليرة لبنانية.

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وتطلب السلطات اللبنانية المتاجر ومحطات الوقود بنشر لافتات بسعر الصرف المعتمد كل يوم، لكن التغيرات الجذرية في سعر الصرف جعلت تلك الأماكن لتسعير المنتجات بالدولار بهدف الحفاظ على الاستقرار النسبي، خاصة في ظل وجود أكثر من سعر لليرة اللبنانية في وقت واحد.

ويعد صندوق النقد الدولي الملاذ الأخير وجرعة حياة البلاد حيث وضع عددا من الإصلاحات والشروط لحصول لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاث مليارات دولار، لكنه أكد أن الإصلاحات بطيئه جدا.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن صندوق النقد الدولي جدد دعمه للبنان وأمله تسريع خطوات الإصلاح المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي ما قد يفتح أبواب الأمل مرة أخرى للبنان.

وأَضاف أن الصعوبات التي تواجه لبنان لن تثني الدولة عن العمل لإنقاذه، مطالبا الجميع بالتعاون للنهوض بالاقتصاد والدولة اللبنانية.

في نفس السياق، وصف وفد المنتدى الألماني اللبناني للتعاون والتنمية أمس الثلاثاء ما يحدث في لبنان بـ"الكارثة"، وقال النائب بول زيمياك، رئيس الوفد بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي: "ما شاهدناه ليس أزمة فقط بل كارثة في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وموضوع اللاجئين، ونحن محبطون للتطورات الحاصلة هذه السنة".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين.

وشهد التضخم ارتفاعاً كبيراً وسط الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم 117 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 21 مارس/ آذار 2023 نحو 122 ألف ليرة للشراء و123 ألف ليرة للبيع مقارنة بنحو 111 آلاف ليرة للشراء 112 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافة

ارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 78 ألف ليرة.

سعر الدولار الرسمي

وفي فبراير/ شباط 2023 عدل البنك المركزي اللبناني سعر صرف الدولار ليتناسب مع الدولار الجمركي ليصبح السعر الرسمي للحكومة عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار.