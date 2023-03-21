أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22 مارس 2023.. تراجع متواصل

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء 22 مارس 2023، بالرغم من ارتفاع الذهب عالميًا، وتتجه الأنظار محليًا إلى تحركات السوق العالمية في ظل تزايد المخاوف في القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي التي من شأنها خلق طلب جديد على الذهب وارتفاع أسعاره.

ورغم التحركات السريعة من قبل الحكومات والجهات التنظيمية السريعة في محاولة احتواء أزمة المصارف بعد إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي، وسيغنتشر ، إلا أن المستثمريين لديهم مخاوف من الوضع الاقتصادي دفعتهم نحو شراء الذهب باعتباره مخزن آمن للقيمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتتعرض أسواق الذهب في مصر لموجة من التقلبات السعرية الشديدة والتذبذب، خلال التعاملات الحالية، بحسب بيان لمنصة آي صاغة المتخصصة في الذهب، مشيرة إلى أن الأسعار أمس الثلاثاء شهدت انخفاضا في بداية التعاملات ثم تحولت للصعود بما يزيد عن 1%.

وتزداد التوقعات باتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تثبيت أسعار الفائدة لدعم القطاع المصرفي الأمريكي أو رفعها بنسبة 25 نقطة أٍساس بهدف تخفيف الضغط على القطاع المالي الأمريكي.

ويتحول أغلب المستثمريين للذهب في وقت الأزمات وضبابية الاقتصاد للتحوط باعتبار الذهب ملاذًا آمن للقيمة، وارتفعت أسعار الذهب خلال الـ 10 أيام الماضية بنحو 180 دولارا بنسبة 10% منذ انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات إن الأسعار تشهد حالة من التذبذب مع التقلبات السعرية التي تشهدها البورصة العالمية، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2090 جنيهًا، ولامس مستوى 2100 جنيه، وتراجع لمستوى 2080 جنيهًا الثلاثاء، مؤكدا أن الاضطرابات التي عصفت بالبنوك العالمية، وتجدد المخاوف من تكرار تأثير سيناريو “الدمينو” على القطاع المصرفي، يعززان من قوة الذهب كأداة للتحوط وملاذ آمن وقت الأزمات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتراجع سعر الذهب في مصر، حيث سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2285 جنيها للشراء و2308 جنيهات للبيع، مقابل 2343 جنيها للشراء و2377 جنيها للبيع وفقا لمنصة "جولد برايس توداي".

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري في مصر إلى1714 جنيها للشراء و1731 جنيها للبيع مقابل 1757 جنيها للشراء و1757 جنيها للبيع أمس

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وتراجع غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في مصر إلى 2000 جنيه للشراء و2020 جنيها للبيع، مقابل 2050 جنيها للشراء و2080 جنيها أمس.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 90995 جنيها (1974 دولارا)، وفقا لمنصة جولد برايس توداي.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وانخفض سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 17550 جنيها وفقا لمنصة "آي صاغة" لأسعار الذهب في مصر.

هل سينخفض سعر الذهب؟

تشير توقعات البنوك الاستثمارية العالمية إلى استمرار صعود الذهب عالميا صوب 2073 دولارا للأوقية نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة المصرفية الأمريكية وعدم اليقين بشأن الإجراءات التى تتخذها الحكومات للحد من تداعيات الأزمة.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط تزايد التوقعات بأن يبطئ وتيرة تشديد سياسته النقدية في ضوء اضطراب القطاع المصرفي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1982.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1984.30 دولار.

وتشير أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 26.9 بالمئة أن الاحتياطي الاتحادي سيتمسك بموقفه في نهاية اجتماعه المقرر يومي 21 و22 مارس/ آذار آذار ويرفع الفائدة 50 نقطة أساس فيما تتوقع بنسبة 73.1 بالمئة أنه سيرفعها 25 نقطة أساس.

يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين المالي كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية إذ أنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

ووسط معاملات متقلبة أمس الثلاثاء انخفضت أسعار الذهب واحدا بالمئة في البداية لكنها عكست مسارها لتقفز إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار 2022 إلى 2009.59 دولار بعدما استوعب المستثمرون تأثير الإجراءات التي اتخذتها عدة بنوك مركزية لاحتواء أزمة مصرفية وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

ووافق بنك (يو.بي.إس) على شراء منافسه كريدي سويس يوم الأحد مقابل 3.23 مليار دولار في صفقة اندماج صاغتها السلطات السويسرية مما أدى إلى بيع أسهم البنوك.

وقال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة "على الرغم من أن الجهات التنظيمية المصرفية هرعت لتعزيز ثقة السوق، فإن الخلفية الكلية الضبابية لا تزال تغري بشراء (الذهب)".

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 986.53 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1417.54 دولار.