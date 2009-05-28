يهود نيويورك لموظفي الصليب الأحمر: انتم في مكاتبكم فأين شاليط ؟

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

جرت مساء أمس مظاهره احتجاجية في مدينة منهاتن في ولاية نيوروك شارك فيها حوالي ألف يهودي معظمهم من طلبة الثانوية.

وقد جرت المظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في منهاتين وقد اتهم المتظاهرين موظفي الصليب الأحمر بالتقصير في عملهم كمؤسسه إنسانيه متهمينهم بأنهم فقط يجلسون في مكاتبهم دون التحرك لزيارة الجندي الأسير في غزة جلعاد شليت.

وطالب وفقا لموقع يديعوت المتظاهرين الصليب الأحمر بمساواة ظروف اعتقال شاليط بظروف اعتقال اسري حماس في السجون الاسرائيلية وحمل المتظاهرين يافطات كتب عليها ( قابلوا شاليط).