امساكية شهر رمضان المبارك 2023 pdf في قطاع غزة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشهد محرك البحث قوقل عمليات بحث كثيرة عن شهررمضان سواء امساكية شهر رمضان المبارك أو موعد اذان المغرب وغيرها من الأسئلة الرمضانية والوصفات الرمضانية، لذلك قررنا في فريق العمل الخاص بالموقع، أن نضع لكم في هذه المقالة امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في قطاع غزة فلسطين، لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام.

امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في قطاع غزة

ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور ، حتى يتمكن كافة الناس من معرفة الأوقات خلال رمضان مدة 30 يومًا بالإضافة إلى امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في قطاع غزة فلسطين ، وفي هذه المقالة سنرفق إليكم امساكية رمضان في غزة ، ويبحث الصائمون عن الامساكية لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .

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امساكية رمضان 2023 غزة

وأعلنت دار الإفتاء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء21/3/2023م، تعذر رؤية هلال رمضان ليكون يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس غرة رمضان.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين: "في الاجتماعِ الذي عَقدَتْهُ دارُ الإفتاءِ الفلسطينيةِ في المسجدِ الأقصى المبارك ِلمتابعة تحري هلالِ شهرِ رمضانَ المبارك لهذا العامِ 1444هــجري، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فلمْ تثبتْ رؤيةُ هلالِ شهرِ رمضانَ هذهِ الليلةِ، وعليهِ؛ يكونُ يوم غدٍ الأربعاء الثاني والعشرين مِنْ شهرِ آذار لعامِ ألفين وثلاثة وعشرين للميلادِ هو المتممُ لشهرِ شعبانَ، ويكونُ بعدَ غدٍ الخميس الثالث والعشرين مِنْ شهرِ آذار لعامِ 2023، هو الأولُ مِنْ شهرِ رمضانَ المباركِ لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين للهجرةِ".

امساكية شهر رمضان المبارك 2023 pdf في قطاع غزة

وأضاف: "مِنْ رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثانيَ المسجدين، وثالثِ المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحالُ، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ وفي الشتاتِ، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ، وعلى رأسِها سيادةُ الأخِ الرئيسِ محمود عباس حفظَهُ اللهُ، رئيسُ دولةِ فلسطينَ، بحلولِ هذا الشهرِ الفضيلِ، سائلين الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، وأنْ يُعينَنا على صيامِهِ وقيامِهِ وأنْ يتقبلَّهُ منا، وأنْ يُعيدَهُ على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركاتِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين".

امساكية رمضان غزة 2023 pdf

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