أسعار الذهب في السعودية الأربعاء 22 مارس 2023- سعر الذهب بالريال السعودي

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية تراجعا طفيفاً خلال تعاملات الأربعاء 22 مارس 2023، وسط ترقب لاتجاه الأسعار العالمية.

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 22 مارس 2023، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط تزايد التوقعات بأن يبطئ وتيرة تشديد سياسته النقدية في ضوء اضطراب القطاع المصرفي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1982.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1984.30 دولار.

وتشير أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 26.9 بالمئة أن الاحتياطي الاتحادي سيتمسك بموقفه في نهاية اجتماعه المقرر يومي 21 و22 مارس آذار ويرفع الفائدة 50 نقطة أساس فيما تتوقع بنسبة 73.1 بالمئة أنه سيرفعها 25 نقطة أساس.

يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين المالي كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية خاصة وأنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

ووسط تعاملات متقلبة أمس الثلاثاء، انخفضت أسعار الذهب واحدا بالمئة في البداية لكنها عكست مسارها لتقفز إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار 2022 إلى 2009.59 دولار بعدما استوعب المستثمرون تأثير الإجراءات التي اتخذتها عدة بنوك مركزية لاحتواء أزمة مصرفية وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

ووافق بنك (يو.بي.إس) على شراء منافسه كريدي سويس يوم الأحد مقابل 3.23 مليار دولار في صفقة اندماج صاغتها السلطات السويسرية مما أدى إلى بيع أسهم البنوك.

وقال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة "على الرغم من أن الجهات التنظيمية المصرفية هرعت لتعزيز ثقة السوق، فإن الخلفية الكلية الضبابية لا تزال تغري بشراء (الذهب)".

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 986.53 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1417.54 دولار.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى مستوى 238.49 ريال ( 63.47 دولار)، مقابل 239.56 ريال (63.88 دولار أمس بحسب منصة "gold-price-today".

ويعتمد سعر الذهب اليوم في السعودية في المحال والمتاجر على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر وكذلك العلامة التجارية.

وانخفض سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم إلى 208 ريالات ( 55.54 دولار )

كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى مستوى 178.8 ريال ( 47.6 دولار )

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

ويبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 255.77 ريال سعودي لعيار 22 وفقا لمنصة "saudi-gold-price-today".

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية؟

وتستبعد أغلب البنوك العالمية انخفاضا قريبا في أسعار الذهب تحت ضغوط أزمة ركود تلوح في الأفق مع أزمة المصارف الأمريكية، ما يدفع التوقعات بشأن سوق الذهب نحو التفاؤل والاتجاه صوب 3 آلاف دولار، مدعومة بزيادة الطلب عالمياً وبحث المستثمرين عن مخزن للقيمة آمن وملاذاً للاستثمار يحافظ على الأموال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

واستقر سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية اليوم عند 203.67 ريال للغرام عيار 21، فيما بلغ 213.6 ريال للغرام من عيار 22 وفق "saudi- gold- price".

وبلغ متوسط سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية 173.85 ريال للغرام عيار 18.