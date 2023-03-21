مزهر: المئات من الأسرى في السجون جهزوا وصاياهم والمقاومة لن تتركهم وحدهم

أكد ياسر مزهر ممثل حركة الجـهاد الإســلامـي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، مساء اليوم الثلاثاء21/3/2023م، أن الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون معركة غير مسبوقة مع الاحتلال المجرم.

وقال مزهر خلال حديث لـ"قناة الأقصى":" إن الأمور تتجه إلى المواجهة مع الاحتلال، ولا تفصلنا سوى ساعات عن معركة بركان الحرية أو الشهادة"، مؤكداً أن المئات من الأسرى في سجون الاحتلال جهزوا وصاياهم.

وأضاف:" 2000 أسير سيشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام من أجل الحرية والمحافظة على الإنجازات"، مشدداً على أن الأسرى مصممون على الدخول في هذه المعركة، وهم موحدون في مواجهة الاحتلال.

كما شدد على أن الأسرى في سجون الاحتلال لن يتنازلوا عن حقوقهم، مطالباً المؤسسات الدولية والحقوقية أن تتحرك لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشارممثل حركة الجـهاد الإســلامـي إلى أن المقاومة تتابع عن كثب لما يجري في سجون الاحتلال، ولن تترك الأسرى وحدهم.

وشرع صباح اليوم الثلاثاء 21/3/2023 قادة الحركة الأسيرة في الإضراب عن الطعام ، على أن يلحقهم أكثر من 2000 أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

وقالت لجنة الطوارئ: إنه على رأس المضربين على الطعام اليوم هم : 1. الأخ/ عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، 2. الأخ/ سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، 3. الأخ/ زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، 4. الرفيق/ وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 5. الرفيق/ وجدي جودة. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 6. الرفيق/ باسم خندقجي. ممثلًا عن حزب الشعب الفلسطيني.

وسيشرع بالإضراب معهم الأسير البطل/ محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م، على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.