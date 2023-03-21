"سلفيت" تنظم وقفة دعم وإسناد للأسرى

نظم نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجان أهالي الأسرى والقوى الوطنية في محافظة سلفيت، مساء اليوم الثلاثاء21/6/2023م، وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" وسط المدينة شارك فيها أهالي الأسرى والشهداء وعشرات المواطنين.

وفي كلمة له، أكد منسق القوى الوطنية في محافظة سلفيت نعيم حرب، أن الوقفة اليوم تأتي تلبية لنداء أسرى الحرية في سجون الاحتلال ودعما لنضالهم وصمودهم، وتأكيدا على وقوف أبناء شعبنا مع الحركة الأسيرة وإضرابها المفتوح عن الطعام.

ورفع المشاركون صور الأسرى ويافطات منددة بإجراءات الاحتلال ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال.