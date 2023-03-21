كيف سيكون الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك؟

تنبأ الراصد الجوي "ليث العلامي" ، مساء اليوم الثلاثاء21/3/2023م، بطبيعة الحالة الجوية المتوقعة خلال يوم الخميس المقبل 23/3/2023م أول أيام شهر رمضان المبارك 2023م.

وبين العلامي خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحالة الجوية بعد المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد مؤخراً بدأت تشهد حالة من التحسن والاستقرار الجوي، فدرجات الحرارة ليوم غدٍ الأربعاء من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً طفيفاً عن ما تم تسجيله لنهار اليوم الثلاثاء وسط أجواء ربيعية معتدلة.

وبشأن حالة الطقس ليوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، أكد الراصد الجوي أن ارتفاعاً آخر سيطرأ على درجات الحرارة لن تزيد في بعض المناطق الفلسطينية عن 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

في ساعات المساء، ستكون الأجواء ربيعية دافئة ولطيفة في مختلف المناطق الفلسطينية.

ويوم الجمعة 24/3/2023م، بين الراصد العلامي أن درجات الحرارة لن يطرأ عليها أي تغيير وستبقي الأجواء ربيعية دافئة خلال ساعات النهار.

وحول إمكانية تأثر شهر رمضان بمنخفضات جوية، لفت إلى أن فرصة قدوم منخفضات بشكل مبدئي خلال شهر رمضان غير مستبعدة ومتوقعة ولكن حتى الان لا يوجد إشارات توحي بقدوم منخفض، مشيراً إلى أن المنطقة رغم بدء فصل الربيع اليوم فلكياً تبقى معرضه لاحتمالية استقبال منخفضات جوية في بدايات الفصل.

كما أشار الراصد العلامي إلى أن الإشارات الأولية خلال شهر رمضان، تؤكد أن حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تشهدها البلاد مع بداية الأسبوع المقبل " الأسبوع الأول من رمضان" تكون فيها الفرصة مهيأة لهطول الأمطار في كافة المناطق الفلسطينية، تظهر تفاصيل هذه الحالة الجوية بشكل أوضح مع بداية الأسبوع المقبل.