ما الذي يمنع عودة ميسي إلى برشلونة؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء21/3/2023م، عن تفاصيل جديدة من شأنها غلق طريق عودة الأسطورة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة.

ورحل ميسي عن برشلونة، في صيف 2021، وانضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بسبب عدم التوصل لاتفاق حول تجديد عقده، في ظل الأزمة الاقتصادية التي عانى منها النادي الكتالوني.

وينتهي تعاقد ميسي في حديقة الأمراء بختام الموسم الجاري، بينما لم يتوصلا لاتفاق بشأن تفعيل بند التمديد حتى الآن.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، يبرز سببان قد يقفان أمام عودة ميسي إلى برشلونة.

وذكرت أن السبب الأول هو علاقة ميسي غير الجيدة مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، بعد أن فشل في الوفاء بوعده بتجديد عقد النجم الأرجنتيني.

أما السبب الثاني فهو استمرار الوضع الاقتصادي السيئ لبرشلونة، وصعوبة تحمل تكاليف عودة ميسي.

وارتبط اسم ميسي أيضًا بالانتقال للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي كما ترددت أنباء عن اهتمام عملاقي السعودية الهلال والاتحاد بخدماته.