إمساكية شهر رمضان 2023 في فلسطين- موعد الإفطار والسحور والآذان والصلوات- من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها قبل ساعات تفصلنا على موعد شهر رمضان لعام 1444 هجرياً، بعد أن أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية، موعد أول شهر رمضان المبارك وهو يوم الخميس، ويقدم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إمساكية شهر رمضان 2023 في فلسطين- موعد الإفطار والسحور والآذان والصلوات

إمساكية شهر رمضان 2023 في فلسطين

وسيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، يوم الخميس 23/3/2023، ومع قرب الشهر الكريم يبدأ المواطنون البحث عن إمساكية شهر رمضان لمعرفة أوقات الصلاة وساعات الصيام.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).





ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الجمعة 21 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

امساكية رمضان 2023 في فلسطين