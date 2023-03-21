لجنة المتابعة للقوى: قرار عودة المستوطنين إلى شمال الضفة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء21/3/2023م، أن تصويت الكنيست الصهيوني على عودة المستوطنين إلى مستوطنة شمرون في شمال الضفة والإعلان عن استمرار البناء الاستيطاني هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

كما أكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي، أن هذا الإعلان يفند كافة الادعاءات التي تتحدث عن جدوى لقاءات مسار العقبة - شرم الشيخ، ويثبت من جديد أن حكومة اليمين الفاشي في دولة الاحتلال لن تتوقف عن سياساتها ضد الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات.

وطالبت اللجنة القيادة الفلسطينية بالتخلص من أي التزامات مع حكومة الاحتلال، والتوقف عن المراهنة على أي اجتماعات أو لقاءات معها، وعدم الخضوع لأي ضغوط أمريكية، والانتقال إلى استراتيجية بديلة قاعدتها الوحدة الوطنية ومواجهة الاحتلال عبر برنامج كفاحي موحد وقيادة موحدة لمواجهة هذه الحرب الفاشية المفتوحة حتى رحيل الاحتلال عن أرضنا.

كما طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية المجتمع الدولي والدول العربية بملاحقة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.