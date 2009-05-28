مؤتمر للمانحين الشهر المقبل في أوسلو

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت مصادر مطلعة لـ صحيفة"الأيام" ان اجتماعا للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين ( AHLC ) سيعقد في العاصمة النرويجية ــ اوسلو في الثامن من شهر حزيران المقبل لبحث الوضع المالي للسلطة الفلسطينية دون ان يكون من الواضح حتى الآن اذا ما مكان سيتم الاعلان عن صرف مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية التي تعاني ازمة مالية حادة.

وفي هذا الصدد بحث د. حسن أبو لبدة، أمين عام مجلس الوزراء، مع تور ونسلاند، ممثل النرويج لدى السلطة الوطنية الفلسطينية،

التحضيرات للزيارة التي سيقوم بها د.سلام فياض، رئيس الوزراء، الى النرويج مطلع الشهر القادم والترتيبات التي تقوم بها النرويج لاستضافة هذا الاجتماع.

واشارت المصادر الى ان كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيقدمان تقريرين منفصلين الى هذا الاجتماع يتم فيهما استعراض الوضع منذ الاجتماع الاخير للجنة ومرورا بمؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد الفلسطيني لاعادة اعمار غزة لا سيما ما يتعلق بتنفيذ كل من السلطة الفلسطينية والدول المانحة واسرائيل لالتزاماتهم لتحسين الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية حادة حيث لم يتم صرف مساعدات مالية ملتزم بها لا سيما من الدول العربية الى السلطة الفلسطينية حيث تشترط عدد من الدول العربية تقديم المساعدات بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وعلم في هذا الصدد انه سيجري البحث في سبل المساعدة في اعادة اعمار قطاعغزة خاصة في ضوء عدم تحقيق المصالحة الفلسطينية حتى الآن فضلا عن امتناع الحكومة الاسرائيلية عن ادخال ما يلزم من المواد من اجل تنفيذ عملية اعادة الاعمار