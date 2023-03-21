قطر: الخميس أول شهر رمضان المبارك

أعلنت دولة قطر، مساء اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي الامارات، أكد مركز الفلك الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه تعذر رؤية هلال رمضان بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئياً.

وقال المركز الفلكي في تغريدة عبر توتير": "هلال آخر الشهر، لشهر شعبان 1444 هـ. وذلك كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الثلاثاء 21 مارس الساعة 10:45 صباحا. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة. ويبدو الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيا".

كما يجري اليوم في السعودية تحري هلال رمضان ودعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023.

كما أكد التلفزيون السعودي، تَعذُّر رؤية هلال شهر رمضان اليوم في مرصد تمير.