بالفيديو والصور إصابات بانفجار لغم أرضي بجيب عسكري "إسرائيلي" عند الحدود مع لبنان

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار بواسطة لغم أرضي بجيب عسكري تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند شريط السلك الشائك مع لبنان.

وأفاد الاعلام العبري، بانفجار لغم أرضي قرب حدود بلدة عيتا الشعب، أدى إلى تضرر آلية "إسرائيلية" من نوع "الهامفي" أثناء قيامها بعملية تجريف قرب السياج الفاصل، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وبحسب قناة النهار اللبنانية، فإن الانفجار أدى إلى وقوع ثلاثة إصابات بين صفوف الجنود أحدهم بترت ساقه وهو من وحدة الهندسة.

وبعد وقوع الانفجار، شهدت المنطقة التي وقع فيها الانفجار حركة نشطة لأليات الاحتلال العسكرية.