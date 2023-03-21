حماس تُدين المصادقة على عودة المستوطنين إلى مستوطنات مخلاة

أدانت "حماس"، صباح اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، مصادقة ما يسمى "الكنيست" الصهيوني على السماح للمستوطنين الصهاينة بالعودة إلى مستوطنات كانت قد أُخليت في السابق من شمال الضفة الغربية المحتلة، داعية السلطة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والانحياز إلى ثورة الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أنّها خطوةٌ تأتي في سياق سعي حكومة الاحتلال الفاشية والمستوطنين المحموم، لتشكيل بؤر استيطانية جديدة وسرقة وتهويد الأرض الفلسطينية، وهو ما سيقابله شبابنا وثوارنا بمزيد من المقاومة والصمود.

وقالت: "إن هذه الخطوة الإجرامية، وهي تأتي بعد اجتماع شرم الشيخ الأمني، لتؤكّد من جديد على الطبيعة الفاشية للطغمة الحاكمة في دولة الاحتلال، لذا فإننا نطالب السلطة الفلسطينية بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال والانحياز إلى ثورة شعبنا ومسيرته النضالية من أجل الحرية، كما ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في وقف تلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، والتحرّك الجاد لوقف تلك السياسات الاحتلالية العنصرية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وبالقرائتين الثانية والثالثة، صادقت الكنيست "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء 21/3/2023، على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما من إقراره.