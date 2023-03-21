سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الثلاثاء 21-3-2023 وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على جميع الأسعار الجديدة لهذا المعدن الثمين الغالي وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة هو الاستمرار في المتابعة حتى النهاية علما ان الفريق يعكف بصورة دورية على نشرها حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها وهي على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 21-3-2023

سعر الذهب عيار 21 في الحسكة اليوم ، شراء : 426,000 ، مبيع : 429,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في دمشق اليوم ، شراء : 418,000 ، مبيع : 421,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في حلب اليوم ، شراء : 419,000 ، مبيع : 422,000 ليرة .

سعر الذهب عيار 21 في ادلب اليوم ، شراء : 422,000 ، مبيع : 425,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 460,571 وشراء 459,429 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 422,190 وشراء 421,143 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 403,000 وشراء 402,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 345,429 وشراء 344,571 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 268,667 وشراء 268,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 230,286 وشراء 229,714 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 14,323,771 وشراء 14,288,229 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,224,000 وشراء 3,216,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 460,571,429 وشراء 459,428,571 ليرة .

وفي ختام هذه المقالة فقد حرصنا كل الحرص على نشر سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الثلاثاء 21-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .