أسماء قادة الحركة الأسيرة الذي شرعوا بالإضراب عن الطعام اليوم

الأسير البطل/ محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م
إضافة إلى ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة
1. الأخ/ عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.
2. الأخ/ سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.
3. الأخ/ زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
4. الرفيق/ وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
5. الرفيق/ وجدي جودة. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
6. الرفيق/ باسم خندقجي. ممثلًا عن حزب الشعب الفلسطيني.