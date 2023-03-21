أسماء قادة الحركة الأسيرة الذي شرعوا بالإضراب عن الطعام اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:33 ص
21 مارس 2023
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الأسير البطل/ محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م

إضافة إلى ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة

1.     الأخ/ عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

2.     الأخ/ سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

3.     الأخ/ زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

4.     الرفيق/ وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

5.     الرفيق/ وجدي جودة. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

6.     الرفيق/ باسم خندقجي. ممثلًا عن حزب الشعب الفلسطيني.

 

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