أسماء قادة الحركة الأسيرة الذي شرعوا بالإضراب عن الطعام اليوم

فلسطين اليوم - غزة

الأسير البطل/ محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م

إضافة إلى ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة

1. الأخ/ عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

2. الأخ/ سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

3. الأخ/ زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

4. الرفيق/ وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

5. الرفيق/ وجدي جودة. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

6. الرفيق/ باسم خندقجي. ممثلًا عن حزب الشعب الفلسطيني.