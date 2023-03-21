بالفيديو وصية أحد قادة الحركة الأسيرة:نحن ذاهبون للإضراب عن الطعام حاملين أرواحنا على أكفنا

أرسل قيادي بارز في الحركة الأسيرة وصيته قُبيل شروعه الإضراب عن الطعام حيث قال "وصيّتي لكم إن كنت لن أعود، خرجنا متوكلين على الله، سائرين في طريق الجهاد والاستشهاد؛ من أجلكم، ومن أجل رفع الظلم عنكم".

شعبي سيكون النصر حليفكم، فأنتم أقوى وأثبت وأرسخ جذوراً مما يظنُّ العدوّ، ولن يستطيع بكل ما يملك من قوة واهية، أن يقتلعكم".

وقال نحن ذاهبون للإضراب عن الطعام حاملين أرواحنا على أكفنا مقتدين بقائدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- نحن نجوع من أجل كرامتنا".

وأوضح في وصيته " نموت ولا نذل نموت ولا نهان مرحبا بموتٍ يحررنا فالحرية مطلبنا والعزة الكرامة دونها الأرواح، ما هي إلا أيام قليلة وتبدأ معركتنا من أجل الحرية، وسينطلق جيشنا متسلحاً بإرادة كبيرة ومقاومتنا وأحرار العالم.

وتابع : "أمعاء خاوية لا تكترث للجوع وقد لبسنا الأكفان استعداداً للمعركة "