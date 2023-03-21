هيئة الأسرى: استهداف الاحتلال للإعلام الرسمي دليل على صدق رسالته

أشادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالجهود العظيمة للإعلام الرسمي، الذي يخوض معركة التحدي والصمود إلى جانب أسرانا وأسيراتنا في سجون ومعتقلات الاحتلال، والذين يستعدون لخوض أقوى وأشرس معركة خلال الساعات القادمة ضد إدارة سجون الإحتلال وسياساتها.

وقالت الهيئة " إن إجراءات حكومة الاحتلال بملاحقة العاملين في الإعلام الرسمي، وإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين في القدس، يدلل على صدق الكلمة لهذا الإعلام، الذي رهن نفسه لخدمة أسرانا ومناضلينا وقضيتهم ".

ووجهت الهيئة التحية لكافة كوادر الإعلام الرسمي، ولكافة البرامج النابضة بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، مؤكدةً بأننا سنكون جنود حقيقيين إلى جانب إعلامنا الرسمي في مواجهة هذه التحديات.

وأضافت الهيئة " نتحد جميعاً إلى جانب أسرانا و أسيراتنا، وقرار ملاحقة الإعلام الرسمي ليس بجديد، وعلى هذا الاحتلال أن يعلم جيداً أن كل هجمة وكل جولة من هذا الحقد، لن تزيدنا إلا مزيداً من التحدي، و أن مكتبنا في القدس تحت تصرف طاقم الإعلام الرسمي على مدار الساعة ".