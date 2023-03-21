الأسير الشيخ عدنان يواصل معركة الأمعاء الخاوية لليوم الـ 45 على توالي

يواصل الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 45 على التوالي في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، بأن الأسير القيادي عدنان يواصل إضرابه عن الطعام، وهو يعاني من ظروف صحية صعبة، موضحة أنه معتقل حاليًا في عيادة مشفى الرملة الصهيوني.

وكان القيادي الشيخ عدنان أعلن عن إضرابه منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في الخامس من فبراير الماضي.

واحتجزت إدارة مصلحة سجون الاحتلال القيادي عدنان طوال هذه المدة في زنازين معتقل "الجلمة"، وتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، وظروف اعتقال قاسية، كما واجه ضغوطا كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال.

وتعرض الأسير الشيخ عدنان للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.