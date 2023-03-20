بعد تسريح 18 ألفا في يناير: "أمازون" تستغني عن 9 آلاف موظف آخرين

تسعى شركة "أمازون" إلى إلغاء 9 آلاف وظيفة أخرى في الأسابيع القليلة القادمة؛ حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة، آندي جاسي، في مذكرة للموظفين اليوم، الإثنين.

وسيمثل خفض الوظائف ثاني أكبر جولة لتسريح العمال في تاريخ الشركة، إضافة إلى 18 ألف موظف قالت الشركة إنها سرحتهم في كانون الثاني/ يناير.

وفي المذكرة، قال جاسي إن "المرحلة الثانية من عملية التخطيط السنوي للشركة اكتملت هذا الشهر وأدت إلى تخفيضات إضافية في الوظائف".

وأضاف أن ’أمازون’ ستستمر في التوظيف في بعض المجالات الإستراتيجية.

وذكر جاسي "قد يتساءل البعض لماذا لم نعلن عن هذه التخفيضات في الوظائف مع تلك التي أعلنا عنها قبل شهرين. الإجابة المختصرة هي أنه لم يتم الانتهاء من تحليلات جميع الفرق في أواخر الخريف".

وختم بالقول إنه "بدلا من التسرع في إجراء هذه التقييمات دون بذل العناية المناسبة، اخترنا مشاركة هذه القرارات كما اتخذناها حتى يكون لدى الأشخاص دراية بتلك المعلومات في أسرع وقت ممكن".