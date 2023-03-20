هل دخل منفذ عملية "مجدو" من لبنان عبر نفق؟

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين20/3/2023م، عن أخر مستجدات التحقيق الذي يجريه بشأن عملية "مفترق مجدو" والتي أسفرت عن إصابة "إسرائيلي" بجروح خطيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي :" في إطار التحقيق المستمر حول عملية مجدو: يستبعد تماما بأن يكون المنفذ دخل من لبنان عبر نفق".

وكان جيش الاحتلال قد كشف في 15 مارس 2023، في تحقيق أولي على من يقف وراء عملية العبوة في مجدو.

وقال في بيان مشترك للمتحدث باسم جيش الاحتلال، والمتحدثة باسم الشاباك والمتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية: "قامت القوات الامنية بتحييد الارهابي الذي نفذ العملية قرب مفترق مجيد، وفي بداية الأسبوع (ب)، تم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو (شارع 65) مما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، وعملت القوات الأمنية على تحديد مكان المشتبه بهم في وضع الشحنة.

وبحسب البيان: "أثناء عمليات التفتيش وإغلاق الطرق، أوقفت سيارة في منطقة موشاف يعارا (خط 899)، وخلال توقيف السيارة ، شكل الإرهابي المسلح خطرا على الشاباك وقوات الجيش الإسرائيلي الذين حيدوه وقتلوه، وعثر بحوزته على أسلحة وأحزمة ناسفة جاهزة للاستخدام وأشياء أخرى"، وفق بيان الاحتلال.