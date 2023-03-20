راصد جوي يوضح موعد إنحسار المنخفض الحالي و يتوقع منخفض آخر أول أيام رمضان

توقع الراصد الجوي، داوود طروة أن يؤثر على البلاد منخفض جديد، الاسبوع القادم، حيث تتساقط الامطار ثالث ورابع أيام شهر رمضان المبارك، وبعض المناطق ثاني أيام رمضان.

و حول تفاصيل حالة الجو ليوم غدٍ الثلاثاء، توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما الى غائم جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء وتستقر الاجواء خلال ساعات الليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .أما يوم الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف ربيعيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم ربيعيا و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .