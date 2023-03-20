أيام قليلة على شهر رمضان.. الاقتصاد والزراعة تؤكدان: "الوضع تحت السيطرة"..!

أيام قليلة تفصلنا عن رؤية هلال رمضان المبارك، حيث تستعد أسواق قطاع غزة لتوفير احتياجات ومستلزمات المواطنين، في الوقت الذي تسعى فيه وزارتي الزراعة والاقتصاد لضبط الأسعار والجودة وضمان توفر المنتجات الغذائية لمنع الاستغلال من قبل بعض التجار في رفع الأسعار بهذا الموسم.

ويتخوف المواطنين قبيل شهر رمضان من رفع أسعار المواد الغذائية والتموينية خاصة بعض أنواع الخضروات والدواجن واللحوم الطازجة في الأسواق، ناهيك عن استغلال عدد من التجار لزيادة الطلب عن المنتجات.

دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة، أكدت أنها أعدت خطة متكاملة لمتابعة التزام التجار والباعة بالأسعار والجودة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك محمد العبادلة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه جرى إعداد خطة خلال شهر رمضان للقيام بجولتين تفتيش في الصباح والأخرى في المساء لمتابعة الجودة والأسعار للمواد التموينية في الـ5 محافظات

وأضاف العبادلة: "الوزارة تقوم بإصدار قائمة بالأسعار الاسترشادية بشكل يومي، ونأمل من جميع التجار الالتزام بقائمة الأسعار، وندعو المواطنين للإبلاغ على أرقام الوزارة عن أي استغلال".

وحول أسعار الدواجن والخضروات، بيّن أنه يتم تحديدها بالتعاون بين مربي الدواجن ووزارة الزراعة وفق تذبذب أسعار العلف والبيض.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، توفر الدواجن والخضروات في الأسواق خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن ذلك يتزامن مع فصل الربيع الذي يتميز بوفرة الإنتاج.

وقال البسيوني في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن الوزارة بذلت جهود لتوفير الكمية المطلوبة من الدواجن خلال شهر رمضان، لاسيما اللحوم الحمراء، مبينًا أنه لا يوجد عليها أي تغيير وهي متوفرة وتكفي لحاجة السوق.

وأوضح البسيوني، أن اللحوم الحمراء في قطاع غزة سواءً الطازجة أو المجمدة متوفرة أيضا بكميات مطلوبة، مؤكدا أن الأسعار في متناول الجميع.

وأشار إلى أن "الأسعار لن يطراً عليها ارتفاع، وستبقى مستقرة، بسبب تمكن الوزارة من توفير كافة احتياجات القطاع من اللحوم البيضاء والحمراء، بالإضافة للخضار".

أما فيما يتعلق ببيض المائدة، بيّن البسيوني أن وزارة الاقتصاد تتابع عن كثب التذبذب الحاصل في أسعار البيض، لافتًأ أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات المطلوبة بشأن ذلك.

وحول أسعار الدواجن في رمضان، أضاف أن "الأسعار ستكون مستقرة كما هي في هذه الآونة، ولن ترتفع عن الحد الذي تقرره الوزارة".

وأوضح البسيوني، أن متابعة الأسعار تتم من قبل وزارة الاقتصاد، فيما تقوم وزارة الزراعة بجولات مشتركة بشأن جودة الإنتاج.