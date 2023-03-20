الاحتلال يختطف المطارد أبو لاوي في نابلس

اختطفت قوة خاصة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، المحرر المطارد أحمد أبو لاوي أحد مجاهدي كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر خاصة، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال نصبت كميناً للمطارد أبو لاوي وقامت باعتقاله من منزل شقيقته في قرية روجيب شرق مدينة نابلس قبل أن تعتدي عليه بالضرب المبرح وتقتاده إلى جهة مجهولة.

والمطارد أبو لاوي من مجاهدي كتيبة نابلس، حيث فشل الاحتلال في اعتقاله أكثر من مرة والتي كان آخرها قبل شهرين بعد محاصرة المنزل الذي كان يتواجد فيه في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، كما أنه تعرض للإصابة أكثر من مرة خلال تصديه لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة للمدينة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاغتيال والاعتقال بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد عمليات المقاومة.