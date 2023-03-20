نجم برشلونة لـ"ميسي": أذرعنا مفتوحة لاستقبالك

تحدث سيرجي روبرتو، لاعب وسط برشلونة، عن أنباء عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى البارسا في الصيف المقبل.

وقال روبرتو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "من الذي لن يكون مستعدًا لعودة ميسي؟ لا نريد أن نتحدث كثيرًا لأن هذا أمر يجب أن يقرره المدرب والرئيس، لكننا كلاعبين ننتظره بالفعل بأذرع مفتوحة".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها ميسي، أكمل: "إنه يحظى بموسم جيد. الآن يريدونه أن يرحل.. لكنه لاعب رائع".

واختتم نجم برشلونة: "هنا سنعامل ميسي بشكل جيد للغاية إذا عاد.. إننا نعلم جيدًا أن لاعبًا من هذا المستوى يعامل بهذه الطريقة".

وينتهي عقد ميسي الحالي مع الفريق الباريسي في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر لكن بشرط موافقة الطرفين.